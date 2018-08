ROMA – È online dal 24 luglio il nuovo Portale delle Valutazioni Ambientali VAS e VIA AIA. Si tratta del punto unico di accesso online per ogni procedura di valutazione e autorizzazione ambientale disciplinata dalla parte seconda del Decreto legislativo 152/2006.

Grafica e categorie mantenute identiche all’upgrade di febbraio, sono state ora integrate le funzioni appartenenti al portale AIA. Presente anche per AIA come già per VAS e VIA la possibilità di accedere dalla home page alla sezione Invio osservazioni.

Info: Ministero Ambiente nuovo portale VAS-VIA-AIA

Ti potrebbe interessare