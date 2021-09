Inps con messaggio n.2976 del 1° settembre 2021 ha pubblicato aggiornamenti per i datori di lavoro delle province autonome di Trento e Bolzano riguardanti i codici evento per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e inquadrati con circolare Inps29 aprile 2021, n. 72.



Il nuovo codice di riferimento è FDR Fondo in Deroga Richiesto e non CDR Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta.

Ti potrebbe interessare