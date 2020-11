Bonus Mobilità. Il Ministero dell’Ambiente annuncia la riapertura dal 9 novembre al 9 dicembre 2020 della piattaforma www.buonomobilita.it per per permettere di iscriversi alle persone che non hanno ricevuto il rimborso nella seduta avviata il 3 novembre.

Dal 10 dicembre verranno quindi conteggiate tutte le persone che non sono riuscite ad avere rimborso avendo avendo fattura o scontrino parlante.

