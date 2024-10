Errore materiale patente a crediti. Con messaggio del 30 ottobre 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha informato sul rilascio di una modulistica per gestire errori materiali avvenuti in fase di compilazione delle istanze di richiesta della patente.

In continuo aggiornamento, in base all’errore, l’Ispettorato ricorda che la modulistica “non è di utilizzo generale e pertanto non è oggetto di pubblicazione sul sito web INL. La stessa è infatti trasmessa esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l’intervento delle competenti strutture dell’Ispettorato”.

