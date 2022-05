Pubblicato dal Ministero della Salute il nuovo modulo per la comunicazione delle informazioni sui siti di produzione dei cosmetici.

Modello per la comunicazione da inviare entro 30 giorni dall’inizio dell’attività di produzione in proprio o per conto terzi, anche estemporanea e di piccoli volumi.

Modello editabile e che sostituisce il precedente in Pdf.

