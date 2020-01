Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i nuovi modelli 2020 per le dichiarazioni dei redditi. 730, Certificazione unica, Iva, 770.

I modelli annoverano anche le novità riguardati per il 730 l’estensione all’erede, Sport bonus, credito bonifica ambientale, colonnine auto elettriche, nuovi limiti reddituali per la dichiarazione dei figli a carico. Ancora per le partite Iva: Isa, VP e VQ. Certificazione unica: campi per i premi di risultato relativi agli anni precedenti e per il Trattamento di fine servizio. 770: dati relativi all’intermediario non residente.

Info: Agenzia delle Entrate nuovi modelli 2020

