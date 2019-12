Sono stati presentati dal Miur il 16 dicembre i progetti pilota per l’edilizia scolastica, adeguamento sismico, sicurezza e manutenzione, nuovi edifici, efficientamento energetico realizzati con i piani Bei, ovvero con i contributi della Banca Europea per gli Investimenti e della Cassa Depositi e Prestiti.

Novemila in totale gli interventi previsti, per un investimento di 5,4 miliardi, cinquemila i cantieri ultimati o in via di consegna, ovvero il 70% del totale.

Info: Miur, progetti pilota piani Bei

