Echa ha pubblicato delle linee guida sulle restrizioni riguardanti gli utilizzatori di 1-metil-2-pirrolidone (NMP).

Le linee guida sono per ora in inglese ed entro l’autunno 2019 verranno tradotte in 23 lingue UE.

Info: Helpdesk Reach, linee guida restrizioni NMP

