Rilasciata dall’europeo Medical Device Coordination Group Working Groups la guida MDCG 2021- 24 Guidance on classification of medical devices, classificazione dei dispositivi medici.

La guida è segnalata dal Ministero della Salute. Riporta la classificazione in conformità con l’all’Allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745.

Come viene ricordato nelle pagine introduttive della stessa guida, “non è un documento della Commissione europea e non può essere considerato come riflesso della posizione ufficiale dell’Unione europea. Eventuali opinioni espresse in questo documento non sono giuridicamente vincolanti e solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può dare interpretazioni vincolanti del diritto dell’Unione”.

