Bonus genitori separati. Pubblicata da Inps il 12 febbraio una nota con le indicazioni per la domanda per il bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi.

Il beneficio riguarda genitori con reddito fino a 8.174 euro, conviventi con figli minorenni o maggiorenni con handicap grave, nel corso dell’epidemia Covid, e che non abbiano ricevuto il mantenimento dall’altro genitore.

Bonus fino a 800 euro mensili ed equivalente al mantenimento non versato. Fino a 12 mensilità.

Le domande potranno essere presentate online dal 12 febbraio al 31 marzo 2024.

