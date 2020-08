Indicazioni operative ad interim per la gestione di strutture con persone ad elevata fragilità e marginalità socio-sanitaria nel quadro dell’epidemia di COVID. Questo il documento elaborato dall’INMP richiesto dal Ministero della Salute che riporta procedure per la gestione in sicurezza di gruppi di persone a elevata fragilità, italiane e straniere.

