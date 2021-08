Pubblicata dal Ministero dell’Interno con la circolare prot. 23 luglio 2021, n. 11475- VVF una Guida tecnica per l’individuazione delle misure di safety per il rifornimento in porto delle navi a GNL.

Il documento è stato approvato il 20 luglio dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico, riguarda i criteri per il bukeraggio di GNL e riassume, norme regolamenti nazionali e internazionali.

La nota dei VVF ricorda che la guida “ha natura informativa e di orientamento”.

L’indice:

Scopo e campo di applicazione della Guida Tecnica, Definizioni, Standard internazionali di riferimento, Principali modalità di bunkeraggio del GNL, Attrezzature impiegate per le operazioni di bunkeraggio, Manutenzione attrezzature, Procedure per le operazioni di bunkeraggio e check list controllo attività, Analisi del rischio, Operazioni simultanee (SIMOPS), Formazione e Addestramento del Personale.

