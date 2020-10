La “70a Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro” indetta dall’Anmil si terrà domenica 11 ottobre 2020. La formula scelta in considerazione dell’emergenza Covid-19 è quella delle celebrazioni locali in forma ridotta organizzate dalle sedi territoriali.

L’evento è indetto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Rai. Qui l’elenco degli appuntamenti in programma.

Anmil per l’occasione ha ricevuto un messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Un estratto: “É una fase cruciale, fondamentale per progettare il futuro insieme, fianco a fianco. Il tema della sicurezza sul lavoro è infatti uno dei pilastri sui quali non può non reggersi una società che si definisce progredita, moderna, civile.



Nel 2O2O subire un infortunio invalidante o, peggio ancora, perdere la vita mentre si sta svolgendo il proprio lavoro non può essere più considerato accettabile. Lunedì scorso ho consegnato il permesso di soggiorno a Chintia, vedova di Thomas Daniel, l’operaio di 41 anni morto lo scorso 1o giugno, insieme al suo collega Ciro Perrucci, mentre lavorava in un cantiere di Pianura alla periferia di Napoli”.

