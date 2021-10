Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 14 ottobre 2021 il Decreto 30 luglio 2021 Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività. A darne nota il Ministero dello Sviluppo Economico il 15 ottobre 2021.

Stanziati 5 milioni di euro per micro, piccole e medie imprese agricole (produzione agricola primaria, trasformazione, commercializzazione) per investimenti innovativi, che verranno sostenuti con contributi a fondo perduto. Contributi dal 30% al 40% per:

“beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell’allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;

beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021″.

Contributo massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario. Spesa minima di 5mila euro.

I termini di presentazione delle richieste saranno pubblicati con prossimo provvedimento.

