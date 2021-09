Attivato dal Ministero dello Sviluppo Economico un fondo di 140 milioni per il sostegno aggiuntivo di attività chiuse per almeno 100 giorni per emergenza Covid come discoteche e sale da ballo, palestre, impianti sportivi, parchi tematici, eventi di teatro, cinema, arte, fiere e cerimonie.

Fino a 25 mila euro per le prime due categorie, e fino a 12 mila euro per le restanti.

Termini per le richieste comunicati dall’Agenzia delle Entrate, che gestirà anche gli accreditamenti.

