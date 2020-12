Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.311 del 16 dicembre 2020 il decreto del Ministero dell’Ambiente 28 ottobre 2020 Misure attuative delle disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, che stanzia 20 milioni di euro per il servizio scolastico ibrido ed elettrico nei Comuni sopra i 50mila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

Finanziamenti fino a 100mila euro. I mezzi dovranno essere desinati a scuole dell’infanzia e primaria statali e comunali.

Domande entro il 15 aprile 2021 a mobilitasostenibile@pec.minambiente.it.

Info: Ministero Ambiente finanziamento Comuni scuolabus ecologici

