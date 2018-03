BILBAO – Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose. Eu-Osha inizia a prepararsi per la campagna biennale Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019. Come annunciato al termine del summit della precedente Ambienti di lavoro sani e sicuri a tutte le età che si è tenuto a Bilbao lo scorso novembre, il nuovo tema sarà: sostanze pericolose.

Il 20 marzo Eu-Osha terrà una riunione con organizzazioni e potenziali partner per illustrare obiettivi e opportunità offerti dalla prossima campagna.

Il lancio ufficiale invece avverrà il 24 aprile 2018.

Info: riunione 20 marzo Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose

