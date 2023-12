Con messaggi n. 4614 del 21 dicembre 2023 e n. 137 del 27 dicembre Inps ha rilasciato indicazioni e modulo per la domanda di esonero dell’1% dei contributi per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere, conseguita al 31 dicembre 2023.

Domande entro il 30 aprile 2024.

