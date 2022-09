Dispositivi medici. Il Ministero della Salute con nota del 16 settembre informa sull’approvazione del documento MDCG 2022-14 MDCG Position Paper Transition to the MDR and IVDR Notified body capacity and availability of medical devices and IVDs.

Capacity degli organismi notificati, adeguamento ai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, diffusione di dispositivi medici sicuri.

