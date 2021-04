Il Ministero della Salute ricorda la scadenza del 30 aprile 2021 per la comunicazione delle spese 2020 per attività di promozione sostenute da “aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura”.

La comunicazione deve essere inviata al Ministero della Salute – Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, insieme al versamento del 5,5% delle spese.

Queste le indicazioni per l’invio.

