Codice Terzo Settore. Con nota del 10 dicembre il Ministero del Lavoro informa sull’approvazione del decreto riguardante il regolamento per il social bonus, credito di imposta per le donazioni.

Il credito riguarda persone fisiche, enti che non svolgono attività commerciali e imprese: credito del 65% per le persone fisiche e del 50% per enti e società. In tre quote annuali.

Il decreto è ora in fase di acquisizione delle firme degli altri ministeri competenti.

