ROMA – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2018 il Decreto del Ministero del Lavoro del 6 marzo 2018 Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Il decreto riporta le modalità di riassegnazione delle somme previste dall’art. 14, comma 1, lettera d), del Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per gli incentivi al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per la vigilanza, e per il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Info: GU n.117 del 22 maggio 2018 Decreto 6 marzo 2018

Ti potrebbe interessare