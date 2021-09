Pubblicato dal Mise il decreto direttoriale 17 settembre 2021, Contratti di sviluppo. Apertura termini presentazione domande e direttive in materia occupazionale.

Clausole per assunzione di percettori di interventi di sostegno al reddito, disoccupati per licenziamento collettivo e lavoratori di aziende in tavoli di crisi.

Riaperte le domande, che possono essere presentate a partire dal 20 settembre 2021.

