Segnalato da Inail e pubblicato dal Dipartimento per lo sporto del Governo il decreto del 9 dicembre 2022 che riporta l’elenco delle associazioni sportive beneficiarie delle risorse 2022 per l’acquisto di ausili sportivi per l’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità.

218 le realtà che ne beneficeranno per un totale di 1.975.245, 73 euro.

