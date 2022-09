Pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto 11 luglio 2022 sulle caratteristiche e i criteri di creazione, predisposizione e messa a disposizione di co-housing per over 65 anni in condizioni di difficoltà.

Previsto Fondo di 5 milioni di euro 2022 che verrà ripartito con prossimo decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali.

