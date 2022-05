Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio il Decreto 10 marzo 2022 del Ministero della Salute Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici.

Il decreto riporta in allegato medicinali, attrezzature mediche e antidoti che le navi mercantili, da pesca e da diporto devono avere in dotazione entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.

