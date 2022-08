Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 3 agosto 2022 il Dpcm 1 giugno 2022 Definizione dei criteri e ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022.

Il reddito è equivalente a 400 euro mensili fino a dodici mensilità. Per il sostegno di donne seguite dai centri antiviolenza. Viene concesso a richiesta dopo domanda presentata a Inps attraverso il Comune di residenza.

Ti potrebbe interessare