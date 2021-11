Reddito di libertà. Inps con messaggio n.4132 del 24 novembre 2021 ha rilasciato la procedura online per i Comuni e il nuovo modello per l’invio delle domande per la misura di sostegno per donne vittime di violenza assistite da centri antiviolenza.

Il modello, allegato alla circolare del 24 novembre sostituisce quello pubblicato nella precedente n. 166 dell’8 novembre 2021. Contestualmente Inps ha rilasciato la procedura per l’acquisizione delle domande da parte dei Comuni e la procedura di mera consultazione per le strutture territoriali.

