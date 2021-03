Uno scatto per la natura. Questo il bando del Ministero della Transizione Ecologica per ragazzi under 30 e per fotografie che sappiano raccontare l’ambiente.

Il bando rientra tra le iniziative della “Pre-Cop26” e della “Youth for Climate” che si terrà a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre 2021.

In palio 9mila euro in materiale fotografico e pubblicazioni su riviste di settore. Due le categorie in gara: 12-17 anni e 18-30 anni.

Partecipazione gratuita. Domande a concorso@unoscattoperlanatura.it entro il 30 aprile 2021.

Il bando completo.

