ROMA – Lavoro insicuro: riflessi negli sguardi delle donne. Sono stati assegnati da Anmil il 24 novembre i premi per i vincitori del concorso di poesia ideato per sensibilizzare sui temi dei rischi sul lavoro per le donne, gli infortuni.

Questi i premi:

1° Giovanna Alvaro di Aprilia (LT), “Sul filo” premio di 1.500 euro;

2° Annarita D’Agostino, Roma, “Prima e dopo” premio di 1.000 euro;

3° Maria La Sala, Trapani, “Aggrappata a una stella” 500 euro;

Premio web Giovanni Malambrì, Messina, “Un tonfo al cuore”euro 300;

Menzione speciale, Nicoleta Nicolau, Enna, “La luce dei miei occhi”.

Info: Anmil, 2° concorso poesia Lavoro insicuro

Ti potrebbe interessare