Con la circolare n.79 del 28 maggio 2021 Inps ha pubblicato nuovi chiarimenti su procedure adempimenti e contributi per le istanze di emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

Contributi forfettari e modalità versamenti, somme a titolo contributivo, adempimenti informativi nei periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario, obblighi ai sensi del D.lgs n. 252/2005, contribuzione per inammissibilità della domanda.

Ti potrebbe interessare