Inail con circolare n.36 del 21 settembre 2022 ha riportato indicazioni sulla tutela assicurativa delle calciatrici professioniste in Serie A femminile.

La nota riguarda la tutela dal 1° luglio 2022, in un campionato che entra a far parte del professionismo sportivo per decsione FIGC dalla stagione 2022/2023.

Inquadramento tariffario, calcolo del premio assicurativo, indennità, infortuni e malattie professionali oggetto della copertura, obbligo di comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione infortunio e denuncia malattia professionale.

