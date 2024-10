Bonus Natale. Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 10 ottobre la circolare n.19E con chiarimenti sul beneficio previsto dalla recente conversione del Dl Omnibus.

Il bonus di 100 euro che verrà versato con la Tredicesima riguarda lavoratori dipendenti con reddito fino a 28 mila euro, con capienza fiscale, coniuge e almeno un figlio a carico.

La circolare riporta i dettagli per la richiesta, che deve essere presentata al datore di lavoro (“comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà […] la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame”) e i relativi adempimenti dello stesso datore di lavoro.

Ti potrebbe interessare