Un aiuto per partire di nuovo, tutti. Questa la campagna video del Ministero del Lavoro sulle misure di sostegno al mondo del lavoro attualmente in vigore derivanti dalle restrizioni Covid.

Una campagna con spot di 15 e 30 secondi che parla dei sostegni a lavoratori e imprese, i cambiamenti in atto e gli sforzi necessari per “un’Italia nuova per le generazioni di oggi e di domani”.

Info: Ministero Lavoro campagna video “Un aiuto per partire di nuovo tutti”

