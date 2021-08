Pubblicato dal Mise un bando che stanzia 100 milioni per Pmi ed enti locali per il finanziamento di progetti pilota innovativi per il sistema produttivo del territorio.

I progetti dovranno interessare in particolare la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, turismo sostenibile, transizione ecologica, autoimprenditorialità, riqualificazione aree urbane e aree interne, ammodernamento infrastrutture pubbliche.

Massimale di 10 milioni a progetto.

Le domande potranno essere inviate a progetti.pilota@legalmail.it, dal quindicesimo giorno dal GURI al 15 febbraio 2022.

