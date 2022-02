Mangiaplastica. Dal 31 gennaio nuova apertura dello sportello per i Comuni per aderire al Programma Sperimentale Mangiaplastica. Per l’acquisto di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti.

5 milioni di euro 2022. Domande dal 31 gennaio al 31 marzo 2022 su PaDigitale-Invitalia.

Richieste valutate in ordine cronologico.

Ti potrebbe interessare