Con nota del 27 settembre il Ministero dello sviluppo Economico informa sull’apertura delle domande per il bando Brevetti+ per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione economica dei brevetti indetto lo scorso luglio.

Fondo da 23 milioni. Previste concessione de minimis fino a 140mila euro in conto capitale per:

Industrializzazione e ingegnerizzazione,

Organizzazione e sviluppo,

Trasferimento tecnologico.

Domande dalle ore 12.00 del 28 settembre, fino a esaurimento risorse, su Invitalia.

Ti potrebbe interessare