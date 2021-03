Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare n.8811 dell’8 marzo 2021 che autorizza l’utilizzo del vaccino AstraZeneca per le persone over 65.

La circolare segue la nota protocollo n° 6830-22/02/2021-DGPRE e il parere del Consiglio Superiore di Sanità trasmesso con nota protocollo n° 00523-06/03/2021.

Sulle basi di ulteriori evidenze scientifiche sull’efficacia del vaccino nella protezione dalla patologia da Covid e dalle forme gravi o fatali, “il gruppo di

lavoro su SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che il vaccino AstraZeneca possa essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni”.

L’utilizzo di AstraZeneca per gli over 65 non riguarderà le persone appartenenti alle categorie estremamente vulnerabili per le quali verranno utilizzati vaccini a RNA messaggero.

