Con il messaggio n.4835 del 27 dicembre 2019 Inps ha pubblicato indicazioni per i datori di lavoro sugli adempimenti in caso di aspettativa sindacale del lavoratore e aspettativa per cariche pubbliche elettive.

I chiarimenti riguardano in particolare le disposizioni Inps diffuse con messaggio 31 ottobre 2019, n. 3971 Adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione da parte del lavoratore di aspettativa o distacco sindacale ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive.

