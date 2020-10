Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico. È online il nuovo sito della campagna Eu-Osha per il triennio 2020-2022.

Il sito è in 25 lingue compreso l’italiano. Continuamente aggiornato pubblicherà linee guida, video, materiali della campagna, dati, con nuove sezioni su aree tematiche prioritarie come legislazione in vigore negli Stati europei e premio buone prassi.

Ricordiamo che il tema scelto per la campagna sono i DMS.

Info: Eu-Osha nuovo sito Ambienti di lavoro sani e sicuri

