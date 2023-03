Approvato dall’Agenzia delle Entrate un provvedimento del 1° marzo 2023 che permetterà di registrare online i preliminari di compravendita immobiliare.

La possibilità viene attivata attraverso l’approvazione del modello “Registrazione di atto privato” (Rap) che potrà essere utilizzato anche per gli atti preliminari e non solo quindi per i contratti di comodato d’uso.

Il modello potrà essere utilizzato dal 7 marzo. Queste sono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate del 1° marzo per l’utilizzo del modello.

