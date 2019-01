Formazione 4.0. Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la risoluzione n.6/E del 17 gennaio 2019 con l’Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge n. 205 del 2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, della Legge n. 145 del 2018.

Nuovo codice tributo è il 6897.

