Regioni e ministro della Salute hanno trovato un accordo su una linea d’azione che verrà recepita in ordinanza ministeriale in merito alla zona bianca. Secondo quanto comunicato dalle Regioni il 26 maggio dovrebbe essere prevista l’abolizione del coprifuoco in caso di passaggio in questa classificazione, affiancata da aperture anticipate delle attività rispetto ai D.l. n.52/2021 e D.l. n.65/2021.

Questo confermando i criteri base di prevenzione: mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi.

