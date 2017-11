ROMA – Definizione agevolata. Con nota del 26 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i moduli per la rottamazione 2017 affiancati da una nota che riporta indicazioni riguardanti il Dl 148/2017 Gazzetta Ufficiale n. 242/2017, le opportunità per i respinti, la proroga novembre 2017, i riferimenti utili per capire come pagare.

Sono state contemporaneamente rilasciate guide e Faq per la compilazione dei moduli.

Info: Agenzia Entrate moduli definizione agevolata

