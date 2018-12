Giovedì 13 dicembre 2018 si terrà a Roma la “Prima giornata di Lavoro Agile”, indetta dall’Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Giornata di sensibilizzazione e confronto sulle modalità di lavoro flessibili e sullo smart working.

L’evento si terrà presso il Tempio di Adriano – Camera di Commercio in piazza di Pietra, apertura alle ore 9.30. 49 i soggetti pubblici che hanno aderito, 29 aziende.

Momento centrale sarà un convegno moderato dalla giornalista Maria Latella, che vedrà in apertura l’intervento di Vincenzo Spadafora, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le Pari Opportunità, e in chiusura quello del ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno.

Nel corso della giornata verrà promosso il progetto Lavoro agile per il futuro della PA – Pratiche innovative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, previsto dalla Legge 124/2015.

Prevista l’installazione di punti informativi e isole di coworking presso le PA e le imprese che hanno aderito all’iniziativa.



Info: Dipartimento pari opportunità, Prima giornata Lavoro Agile di Roma

