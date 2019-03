Il Ministero del Lavoro informa sull’avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti del Decreto direttoriale n. 2 del 7 febbraio 2019 riguardante le risorse 2018 per il diritto-dovere nell’istruzione e nella formazione professionale, per la formazione nell’esercizio dell’apprendistato e per il sistema duale.

Stanziati 329.109.570 euro a carico carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione. Risorse così ripartite:

189.109.570 euro per diritto dovere istruzione e formazione professionale;

75.000.000 di euro euro per percorsi di istruzione e formazione professionale;

15.000.000 di euro attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato;

50.000.000 per “percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro”.

Info: Ministero Lavoro decreto ripartizione risorse formazione professionale

