ROMA – Lauree professionalizzanti. Il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha firmato il decreto per i nuovi percorsi universitari che potranno essere attivati a partire dal prossimo anno accademico e che saranno in relazione ai percorsi di studio di ITS e Istituti tecnici superiori.

Il provvedimento prevede che gli Atenei potranno istituire al massimo un corso di laurea professionalizzante per ogni anno accademico. I corsi dovranno essere tradizionali e non online; essere in stretta relazione con le professioni a partire dalle professioni raccolte in Ordini e collegi.

Il Ministro Fedeli: “Grazie al lavoro della Cabina di regia, le Università potranno ora avviare questi percorsi con un quadro di riferimento più chiaro e con obiettivi precisi, definiti dal documento finale del Gruppo di lavoro. I corsi offerti dagli Atenei dovranno consentire alle studentesse e agli studenti una rapida qualificazione professionale. Si potranno creare partenariati con i collegi e gli ordini professionali per l’attivazione dei percorsi. Si tratta di una novità importante e molto attesa”.

Info: Miur firmato decreto lauree professionalizzanti

