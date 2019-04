Pubblicato da Inps il messaggio n. 1405 del 5 aprile 2019 con indicazioni per la compilazione del flusso DMAG per i rapporti di apprendistato in agricoltura.

Il messaggio riporta in tabella le codifiche Tipo Contratto che dovranno utilizzare i datori di lavoro agricoli a partire dal flusso DMAG del secondo trimestre 2019.

Info: Inps messaggio n.1405 del 5 aprile 2019

Ti potrebbe interessare