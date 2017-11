TRIESTE – Incentivi imprese Friuli Venezia Giulia. Presentato dalla Regione Friuli il nuovo bando Industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, destinato alle imprese che abbiano condotto “progetti relativi ai programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, dello sviluppo sperimentale e dell’innovazione” nelle seguenti aree di ricerca: Agro alimentare, Filiere produttive strategiche, Tecnologie marittime e Smart Health.

Queste le spese ammissibili: impianti specifici, macchinari e attrezzature, mezzi mobili, hardware e software, beni immateriali, opere edili e di impiantistica generale, progettazione e direzione lavori, spese di collaudo. Il margine minimo di spesa per singolo progetto è di 30mila euro per le piccole imprese, 100mila euro per le medie imprese e 300mila euro per le grandi imprese.

Verranno erogati fino a 500mila euro se il progetto è finanziato ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014. 200mila euro il tetto massimo finanziabile “nell’arco di tre esercizi finanziari se progetto finanziato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 100.000,00 euro in caso di impresa unica che opera nel trasporto di merci su strada per conto terzi”.

Scadenza le ore 16.00 del 12 dicembre 2017.

