Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate una guida per gli operatori di commercio al minuto non obbligati all’emissione di fattura, per la gestione della memorizzazione elettronica e della trasmissioni telematica dei corrispettivi.

La guida riguarda la gestione dell’obbligo di memorizzazione che scatterà a partire dal 1° gennaio 2020 per quegli esercenti che hanno un volume d’affari inferiore ai 400mila euro, come commercianti artigiani albergatori e ristoratori. Eccetto le pratiche esonerate dal Dm10 maggio 2019.

Il volume è affiancato da una video presentazione e da un video tutorial e riassume i dettagli degli strumenti che dovranno utilizzare gli esercenti: Registratore telematico (RT) ovvero registratore di cassa connesso alla Rete (indicazioni tecniche diffuse con nota Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016; RT connesso alla Rete soltanto in chiusura di cassa e affiancato dalla procedura web Documento commerciale online). Indicando la scelta da effettuare in base alla frequenza bassa o elevata delle operazioni.

Previsto un credito di imposta 2019-2020 pari al 50% per l’acquisto di un nuovo apparecchio con massimale 250 euro e 50 euro per adattamento dell’apparecchio esistente. Attivata una moratoria di sei mesi: fino al 1° gennaio 2020 per operatori con volume d’affari superiore a 400mila euro; entro il 1° luglio 2020 per operatori sotto i 400mila euro.

Info: Agenzia Entrate guida memorizzazione elettronica e trasmissione corrispettivi

Ti potrebbe interessare